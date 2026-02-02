Приключихме 2025 г. с 3,1% бюджетен дефицит

Държавният дълг е 27,8% от БВП

Бюджетната 2025 година приключи с дефицит в размер на 6 828,3 млн. лв. или 3,1% от прогнозния БВП, става ясно от съобщение на сайта на Министерството на финансите.

"Въпреки множеството коментари за значително влошаване на бюджетното салдо спрямо индикативната цел за годината (дефицит в размер на 3 на сто от прогнозния БВП), бюджетната година приключи с минимално отклонение от едва 0,1 на сто от прогнозния БВП", подчертават от ведомството.

Номиналният размер на държавния дълг, към 31.12.2025 г. възлиза на 61,4 млрд. лв., а съотношението на дълга към БВП е 27,8%.

Размерът на фискалния резерв в края на годината е бил 17 467,038 млн. лв.

Приходите по консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. са в размер на 86 086,2 млн. лв., което е 95,4% от годишните разчети. Съпоставени с предходната година, постъпленията нарастват с 14 071,0 млн. лв. (19,5%), което е най-високият номинален ръст на приходите за последните няколко години. Данъчните приходи нарастват спрямо 2024 г. c 15,3% (8 986,8 млн. лв. в номинално изражение). Неданъчните приходи нарастват с 2 168,0 млн. лв. спрямо 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 2 916,2 млн. лева.

Разходите по КФП за 2025 г. възлизат на 92 914,5 млн. лв., което е 96,1% от годишните разчети. В сравнение с 2024 г., те нарастват с 13 535,7 млн. лв. (17,1%). Този ръст се дължи основно на нарастването при социалните и здравноосигурителните разходи (с 4 141,6 млн. лв. или 11,9% повече), както и при разходите за персонал (с 4 050,4 млн. лв. или 20% повече), капиталовите разходи и трансфери (3 514,6 млн. лв. или с 43,9% повече на съпоставима база) и други. Високият ръст при капиталовите разходи се дължи основно на значителното нарастване на плащанията за проектите в финансиране от ЕС, като само по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) разходите са в размер на 2 790,7 млн. лв.

Вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена от централния бюджет, възлиза на 2 036,0 млн. лева.