Банкноти за 5,3 милиарда евро вече са в обращение у нас

5,3 милиарда евро е стойността на пуснатите в обращение еврови банкноти и монети към 23 януари, според данни на БНБ, цитирани от БНР. От обращение са изтеглени 67% от левовите наличности.

Темпът на изтегляне на левовете е в съответствие с прогнозите, като очакванията са до средата на 2026 г. около и над 90% от стойността на българските банкноти, които са били в обращение спрямо началото на 2025 г. да се обмени в евро, прогнозират от Централната банка.

По отношение на българските разменни монети този процент се очаква да е около и над 60%. Според БНБ в системата има достатъчно наличност на еврови банкноти и монети, като снабдяването с тях става по утвърден график. Системата функционира нормално.

До 23 януари общият брой на постъпилите сигнали, свързани с банки, е 158. В резултат на предприетите действия се наблюдава устойчива положителна тенденция в намаляване броя на постъпващите в БНБ сигнали и през последната седмица те са 14.

Припомням, че БНБ обменя левове в евро безсрочно и безплатно по официалния курс 1,95583 лева за едно евро. Търговските банки имат това задължение до края на юни, а за суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка.