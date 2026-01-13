Любомир Каримански: Не използвайте магазините за обмяна на валута

Още по темата: Пишеш по банкноти евро, правиш ги невалидни 13.01.2026 15:04

Нещата вървят нормално. Дори бих казал, че нещата в България откъм и откъм начина, по който цялостно върви обмяната на левове в евро, върви съвсем нормално, когато я сравним с отделните страни и виждаме, че резултатите са по-добри. Това заяви Любомир Каримански, член на УС на БНБ.

"Всяко увреждане на банкноти няма как да бъде посрещнато и прието и е препоръчително да не се приемат такива банкноти. Това е едно умишлено увреждане", заяви той по БНТ.

"Не бива да увреждаме парите като разплащателно средство. Това е липса на уважение. Има регулация на ЕЦБ, която не позволява такива действия", каза Каримански и добави:

"БНБ няма да ги замени"

Каримански посочи, че гражданите на трябва да ползват търговските обекти като обекти за обмяна на валута.

"Със 100 лева си купувате кибрит. Това не е нормално, само и само да ви върнат в евро. Призовавам към добросъвестност хората да оценяват покупките, които правят".

Липсата на редовен на кабинет и на бюджет няма как да се отрази положително на страната, заяви Каримански.

"Доколко при една нестабилност кредитният ни рейтинг ще бъде повишен. Има още няколко фактори, които действат с не много положителна насока. Промишленото производство спадна".

Той допълни, че трябва да се търси по-дълбок разрез в следващите месеци. "Политическият риск е толкова могъщо нещо, че няма как да не влияе върху всичко останало", смята експертът.