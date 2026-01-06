До края на юни: Банките обменят левове в евро без такси и лимити

За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка

Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни, включително при внасяне на лева по сметка в евро, припомнят от Асоциацията на банките в България (АББ). Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната.

Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

При големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес, се посочва в информацията. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.

При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка.

От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.