БНБ и банки работят в събота през януари

Обменят левове за евро

Приемат българското евро във Ватикана

Касите на Българската народна банка и на поделенията на “Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно в съботите до края на месеца, обявиха от Централната банка.

Във връзка с присъединяването на България към еврозоната и поради увеличаване на броя обслужвани клиенти на касите, извършващи обмяна на банкноти и монети от левове в евро, касите на БНБ и на териториалните поделения на “Дружество за касови услуги” АД в страната ще работят извънредно с клиенти на 10, 17, 24 и 31 януари.

В съботните дни до края на месеца касите в централната сграда на БНБ, на адрес София, пл. “Княз Александър I” №1 ще извършват единствено обмяна на левови банкноти и монети в евро само за физически лица. Работното време на касите е от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване. Касите в Касов център на БНБ в София, м. “Полигона”, ул. “Михаил Тенев” №10 ще извършват: обмяна на левови банкноти и монети в евро за физически лица; обмяна на монети от левове в евро за юридически лица. Работното време е от 8:30 до 15:45 часа.

Касите на териториалните поделения на “Дружество за касови услуги” АД в страната са: гр. София, кв. “Овча Купел”, ул. “Иван Хаджийски” №16; гр. Плевен, ул. “Климент Охридски” №58 Б; гр. Пловдив, бул. “Ягодовско шосе” №2; гр. Варна, ул. “Цариброд” №23; гр. Бургас, ул. “Александър Велики” №8. Те ще извършват обмяна на левови банкноти и монети в евро. Работното време на касите е от 8:30 до 16:00 часа с почивка от 12:00-12:30 ч.

С цел да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през януари, обявиха от Асоциацията на банките в България. Информация за конкретните клонове и работното им време ще бъде публикувана на сайтовете на съответните банки и на сайта на АББ.

БНБ напомня, че всички евромонети с българска национална страна могат да бъдат използвани навсякъде в държавите от еврозоната, а и в редица други държави, където еврото е официална или широко приета валута, като Ватикана, Андора, Монако, Сан Марино, Черна гора, Косово, както и в отвъдморски територии на държави от ЕС, като Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана, Реюнион, Майот, Сен Пиер и Микелон, Канарски острови.