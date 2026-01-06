Транзакции за над 70 млн. евро в първия работен ден на 2026 г.

Още по темата: До края на юни: Банките обменят левове в евро без такси и лимити 06.01.2026 17:05

Гражданите да бъдат толерантни към процеса и да не бързат да обменят парите си в първите работни дни.

Това призова зам.-председателят на УС на Асоциацията на банките в България Цветанка Минчева, по БТВ. По думите ѝ, ако хората попаднат на казус, който е неправомерен, могат да сигнализират ръководството на съответната банка, както и АББ.

По думите ѝ са получени запитвания относно недоразумения, където са искани такси, като те ще бъдат проверени.

„Банковата система не събира такси, така е направен законът. Това е практиката на хилядите клиенти, които ние обслужваме последните дни“, каза Минчева и допълни, че няма лимити за смяна на левове в евро: „При някои филиали е необходимо да се направи заявка при големи суми, например над 30 хил. лв. Това е нормална банкова практика, за да се предвидят налични пари в съответния филиал“.

„От обявяването на решението за влизането ни в еврозоната до края на годината – бяха издърпани от оборот около 37% от наличния кеш в обращение, това е над 11 млрд. лева, като една трета от тях са внесени през декември. Само на 5 януари, са отработени над 1 милион пос трансакции за над 34 млн. евро, на банкомат – над 1500 трансакции за 37 млн. евро. Представете си логистиката зад това“, информира Цветанка Минчева.

Тя призна, че се получават сигнали за празни банкомати, но, по думите й, това е съвсем нормално и се случва дори в нормални условия.