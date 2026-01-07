МФ: Едномесечният период на двойно обращение няма да се удължава

"Едномесечният период на двойно обращение на лев и евро у нас няма да бъде удължаван, като ще изтече на 31 януари 2026 г.", съобщиха от пресцентъра на Министерството на финансите.

Уточнението е по повод твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото, с която срокът за двойно обращение да бъде удължен.

"Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение", подчертават от ведомството.

МФ категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната, пише в съобщението.

"От 01 януари 2026 г. официалната парична единица в България е еврото. В чл. 24 на Закона за въвеждане на еврото в Република България категорично е записано, че „в съответствие с чл. 15 от Регламент (EО) № 974/98 от датата на въвеждане на еврото в Република България за период от един месец банкнотите и монетите в левове продължават да бъдат законно платежно средство на територията на Република България (период на двойно обращение на лева и еврото)“.

Срокът от един месец цели да гарантира достатъчно време на гражданите за адаптация към новата валута и улесняване на процеса по обмяна на банкноти и монети от левове в евро, но и ограничаване на логистични трудности и разходи за търговците, които по време на такъв период следва да поддържат наличности в двете валути, подчертават от Финансовото министерство.

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка", припомнят от МФ.