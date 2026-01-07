От Гренада до Венецуела: защо политическата памет е толкова къса?

Не мислех да пиша повече по темата "Венецуела", но неистовият и неспихващ поток от умнокрасиви клишета какво уникално, невиждано и нечувано събитие е това, "край на ерата на идеализма и международното право", ме карат да попитам следното.

От години слушам българската демократична общност да обяснява колко им се ще Тръмп да беше като Рейгън. Това се превърна в постоянна опорка, няма бг-демократичен инфлуенсър или политик, който поне веднъж да не ги е сравнил в полза на Рейгън. Поне веднъж да не е обяснил "ех какви републиканци имаше едно време, като Рейгън, а сега....".

И действително, Тръмп беше обратното на Рейгън в доктрината си за външната политика...докато беше изолационист.

После Тръмп започна да действа буква по буква от учебника на Роналд Рейгън, особено за Латинска Америка...и баш в този момент целокупната демократична общност, която много ревеше за Рейгън, за "добрите стари републиканци", започна да вие на умряло колко лош и опасен е Тръмп. Ма чакайте малко, нали искахте да е като Рейгън?

Или просто сте прекалено тъпи да разбирате собствените си клишета и опорки. Може би просто през всичките години, в които пускахте снимки на Рейгън с жалейка "защо Тръмп не е като него", не бяхте чували за Никарагуа, Гренада, Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор и още, и още... Не бяхте чували за "контрите", сандинистите, Даниел Ортега, UCLAs, FMLN...

Докато пишете плиткоумни статуси как Тръмп "приключва ерата на международното право" просто не разполагате с историческите познания да се сетите за инвазията на Гренада, наредена от кумира ви Рейгън, когото до вчера описвахте като пълната противоположност на Тръмп.

Хеле пък за Панама при Буш Старши. Във вашите глави тези предишни президенти са някак различни, те са действали според "установени правила", "след процедури и одобрение от конгреса", не са нарушавали "международните норми", консенсусно, демократично.

Нищо, че няма и капка историческа истина в това. Само във вашата глава е така, защото трябва да се направи нужното негативно сравнение с текущия политически враг - Тръмп.

Малко снимки от инвазията на Гренада, наредена от Ронланд Рейгън, без съгласие нито от Конгреса на САЩ, нито в ООН или която и да било институция извън Белия Дом. Ерго, абсолютно същото, което Тръмп направи сега. По времето на някаква мнима, романтична, уж съществувала и приключваща сега ера на "идеализма", "международното право" и "демократичните норми". Ама нали трябваше да е като Рейгън..