Дефицитът в бюджета нарасна до 6,18 млрд. лв.

Огромно изоставане при събирането на ДДС

Разходите за лихви нарастват с 434,2 млн. лв.

Приходите от ДДС в държавния бюджет изостават много от плана за годината. До края на ноември от ДДС са събрани 19,2 млрд. лв., което е 77,4% от годишния план, показват данни на Министерство на финансите. Явно годината ще приключи без да бъдат изпълнени планираните приходи от ДДС. За това, че планираните приходи в бюджета от ДДС са нереалистични предупреждаваха редица икономисти още при приемането му от парламента.

Събраните до края на януари приходи от ДДС нарастват с 15,4% спрямо същия период на миналата година. Приходите от ДДС от внос от страни извън ЕС са малко над 6 млрд. лв. Приходите от ДДС от сделки в страната и внос от държавите от ЕС възлизат на 13,2 млрд. лв. и нарастват с 23,6% спрямо същия период на миналата година.

Изпълнението на приходите от другите данъци е значително по-добро. До края на ноември приходите от корпоративни данъци са 95,6% от плана за годината, а от данък върху доходите на физическите лица са събрани 94,2% от годишния план. Приходите от акцизи са 87% от планираните за годината.

Общият размер на приходите в държавния бюджет от януари до ноември 2025 г. са в размер на 75,41 млрд. лв. или 83,5% от годишния план. Приходите нарастват с 15,6% (10,18 млрд. лв.) спрямо същия период на миналата година. Сравнени с изпълнението на бюджета през миналата година данъчно-осигурителните приходи нарастват с 15% (8 млрд. лв.), неданъчните приходи нарастват с 21,7% (1,93 млрд. лв.), а постъпленията от помощи и дарения, където влизат парите от ЕС, са повече с 246,9 млн. лв.

Разходите на държавната хазна към края на ноември възлизат на 81,59 млрд. лв., което е 84,4% от плана за годината. Разходите нарастват с 11,47 млрд. лв. (16,4%) на годишна база. Увеличение на разходите има в редица направления, включително пенсии, заплати и капиталови разходи. Направените лихвени плащания са в размер на 1,41 млрд. лв., което е увеличение с 434,2 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Бюджетният дефицит към края на ноември нараства до 6,181 млрд. лв. (2,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт на страната), обявиха от Министерство на финансите. Размерът на фискалния резерв е 20,6 млрд. лв., от които 16,4 млрд. лв. са депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, а 4,19 млрд. лв. са вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.