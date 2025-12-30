„Тихомълком“ внасят у нас работници от ислямския свят

Алчността и арогантността на работодатели и правителствени чиновници залагат бомба със закъснител под социалния мир в България

Балканите са уязвим регион със своите многобройни общностни разломи, междуимперски съперничества и вътрешна фрагментация, но основен структурен фактор за тази уязвимост е статутът им на един от основните контактни центрове между исляма и християнството. В този план, разбира се, ролята на Турция като наследник на османската имперска митрополия е от съществено значение за динамиката на ислямските общности на Балканите. След разпада на бивша Югославия обаче тук се наблюдава и съществен ръст на влияние от страна на ключови ислямски фактори от арабския свят и Иран. Умереността на османския - ханефитски ислям допринася за смекчаване на междурелигиозните противоречия и за разрешаването на възникнали кризи. Пример за това е урегулирането на отношенията между турци и мюсюлмани и българи-християни след т. нар. „възродителен процес“. През последните три десетилетия България е една от страните с най-добре балансирани междуобщностни отношения между християни и мюсюлмани.

Навлизането на панислямистки движения от типа на „Мюсюлманското братство“ поражда и ще поражда сериозни геополитически промени в региона, които неизбежно ще се отразяват върху междуобщностните отношения. В този план трябва да бъде подчертана един относително нов, но значим фактор - навлизането „тихомълком“ на имигрантска работна сила от ислямския свят в България и в региона. Българските власти - както работодателски организации, така и правителството - тихомълком, извън всякаква публична отговорност и осведоменост на общественото мнение, внасят в България големи групи работници от... Пакистан. Има информация за ежедневни полети на българска частна компания с големи самолети от Карачи и Лахор за България, които вече са докарали хиляди пакистанци у нас. Пакистан е една от страните с най-радикални и най-масови ислямистки движения, ислямистки терор и брутално потъпкване на правата на религиозните малцинства.

Алчността и арогантността на българските работодатели и правителствени чиновници залагат дългосрочна бомба със закъснител под социалния мир в България в перспективата на дълги десетилетия.