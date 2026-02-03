Детската болница загробена от чиновници

Графикът предвижда начало на строителството след юни 2026 г.

Чакат резултат от предварителния контрол на Агенцията по обществени поръчки, за да обявят конкурс за проектиране

Договорена е метростанция до болницата

Чиновници и процедури бавят изграждането на Националната детска болница. Строителството є няма да започне през март, както бе предвидено по линейния график, става ясно от писмен отговор на здравния министър Силви Кирилов на депутата от ППДБ Васил Пандов. Там е посочено, че в действащия в момента график “е предвидено строителството на болницата да започне в рамките на второто полугодие на 2026 г.”

Министър Кирилов подчертава, че “всички срокове са индикативни и имат организационна функция”. В отговора се казва, че посочените периоди за изпълнение на проекта “не включват евентуално забавяне при изпълнение на необходимите предварителни процедури по изготвяне на анализи, доклади, проучвания (геодезически, геоложки, транспортни и др.) и получаване на съгласувантелни становища по тях от компетентните административни органи, както и възникване на процедури по обжалвания”. С други думи чиновници могат да изпратят детската болница при предишните, които не се състояха.

На 1 юни 2025 г. министър Кирилов увери, че „ изграждането на Националната детска болница ще започне през пролетта на 2026 година и ще приключи през 2028 г.

Отново на 1 юни, но през 2024 г., служебният здранен министър Галя Кондева даде пресконференция, на която беше обявено, че строителството трябва да започне в края на 2024 г.

“Етапът, на който сме в момента е готовност на заданието за проектиране за обявяване на обществената поръчка. По Закона за обществените поръчки за процедури над 5 млн. лв. се извършва предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки. Очакваме това съгласуване да приключи за да бъде обявена обществената поръчка”, коментира пред “Труд news” шeфът на здравната инвестиционна компания за изграждане на детска болница Десислава Малинова.

От здравни експерти научаваме, че от месеци се решават проблеми, свързани с осигуряване на транспортен достъп до бъдещата болница. От инвестиционната компания са потърсили съдействие от Столична община и фирма “Метрополитен” за изграждане на спирка на метрото в близост. Все още се работи и по намирането на решение за изграждане на път с повече платна. Към момента до терена се стига единствено по тясната улица “Харманлийско въстание”. Мястото за строителство на детската болница бе избрано от служебния министър на регионалното развитие Иван Шишков.

Строителни инженери недоумяват каква е била причината да се предпочете въпросното място до което освен, че няма транспортен достъп, но има и огромна денивилация, а половината от него попада в зелена зона, т. е. там не може да се строи. От инвестиционната компания уверяват, че на тези проблеми решения са намерени, но казват, че не могат да се ангажират със срок за начало на строителството. Причината е, че всеки от участниците в обществените поръчки за проектиране, а след това и за строителство може да оспорва процедурата.

Предвиден е персонал от 1500 души

Здравното заведение ще има 440 легла

Теренът, върху който ще се изгражда Националната детска болница се намира в столичния квартал “Горна баня”, в близост до недовършения околовръстен ринг, без никаква адекватна комуникация с градския транспорт

Предвидено е болницата да има 440 легла, 18 операционни, 28 клиники и отделения и 38 диагностични кабинета. Медицинското обслужване ще е по 40 специалности. Персоналът ще е около 1500 души, от които 342 лекари и 577 медицински сестри. Останалият персонал ще включва рехабилитатори, лаборанти, административен и помощен състав.

Строителството се очаква да струва около 382 млн. евро (близо 750 млн. лв.), сочат оценки от средата на 2025 г.

Между 25 на сто и 30 на сто от случаите са от провинцията

Около 230 000 са хоспитализациите на година

Около 230 000 случая на детски хоспитализации (по клинични пътеки) се регистрират всяка година.

Не става въпрос за прием в болница на 230 хиляди различни деца, а за брой лечения. Децата с тежки заболявания (онкологични, редки болести) често имат по 5-10 хоспитализации годишно.

Липсата на детска болница с целия спектър от отделения товари най-тежко “Пирогов”, който поема ролята на неофициален спешен център. През него преминават между 40 000 и 50 000 деца годишно. Това прави средно по 110-140 деца на денонощие, които търсят помощ само в тази точка на София.

Хиляди други преминават през спешните кабинети на СБАЛДБ “Проф. Иван Митев” (Педиатрията), Национална кардиологична болница и ИСУЛ.”Медицинският туризъм” към София (Специализирана помощ) - това е ключовият аргумент за новата болница - тя няма да е само за софиянци.

Анализът на Европейската инвестиционна банка и на Министерството на здравеопазването показва, че около 25 на сто до 30 на сто от всички сложни детски случаи в София са на деца, транспортирани от провинцията. В областните градове често липсват специалисти (детски неврохирурзи, детски онкохематолози, детски нефролози). В момента тези деца се “разнасят” с линейки между 14 различни болници в София. Например: детето се оперира в “Пирогов”, но за химиотерапия се мести в ИСУЛ, а за сърдечен проблем - в Трета градска.

Тежък ефект от отказа на касата да плаща надлимитна дейност

Закриват детска хирургия МБАЛ „Св. Анна“- Варна

Отделението по детска хирургия, където годишно се приемат близо 1000 малки пациенти с тежки диагнози, бе преобразено през последните години.

ДАНИЕЛА ФАРХИ

ТРУД NEWS, ВАРНА

Отделението по детска хирургия във варненската спешна болница “Св. Анна” прекратява дейността си от 1 март, потвърдиха от здравното заведение. През уикенда лошата новината първи разпространиха от сдружение “Аз вярвам и помагам”, което преди 2 г. осигури апаратура за отделението за 150 000 лв., събрани от дарения и предадени капачки. Преди това бяха обновени двете операционни зали, където годишно се извършват по над 600 интервенции на малки пациенти от Варна, Добрич, Шумен, Русе, Силистра, Разград и Търговище.

Въпреки това през януари 2025 г. отделението бе затворено за три седмици заради дефицит на хирурзи със специалност, който по-късно той бе преодолян. Сега напускащите лекари са декларирали, че започват работа в частна болница в друга черноморска община, уточниха от МБАЛ “Св. Анна”.

Закриването на отделението предизвика лавина от недоволство във Варна. Десетки родители със спасени от медиците деца обвиниха държавата, че загробва болницата, в която е мажоритарен акционер и лишава жителите на областния град и целия Североизток от спешна помощ за най-малките.

Оставките идват след кризата, предизвикана от отказа на здравната каса да плаща надлимитна дейност. МБАЛ “Св. Анна” има да получава над 500 000 евро за извършена дейност от август 2025 г., за което вече заведе и съдебно дело срещу НЗОК. Заради орязаните от касата пари през януари медиците в цялата болница получиха само основни заплати, без допълнителните средства по клинични пътеки, които формират близо 50% от месечния им приход. Фишовете на специализантите бяха за 1100 лв., а на лекари със специалност - около 1500 лв.

До 10 февруари приемат документи да управител на Детската болница в Бургас

Привличат медици с високи заплати и жилища

МАРИЯ КЕХАЙОВА

До 10 февруари се приемат документите за управител на новата детска болница “Света Анастасия” в Бургас. Кандидатите имаха 50 дни, за да подготвят концепция за развитието на болницата - документ, който ще бъде водещ в оценяването. Процесът преминава през няколко етапа - проверка на документи, оценка на концепцията и събеседване.

В началото на тази година бе обявено, че има постъпили над 500 молби от кандидати да работят в новото лечебно заведение. В момента тече процес на избор на назначаване на медици. След затварянето на Детската хирургия във Варна, от детска болница “Света Анастасия” уточняват, че варненските лекари не отиват при тях. Между другото частна болница в Бургас също обяви, че открива детска хирургия.

Детската болница “Света Анастасия” ще разполага със 142 легла, от които 12 интензивни и мултипрофилно детско спешно отделение. Болницата е структурирана, съобразно Закона за лечебните заведения в голям диагностично-консултативен блок, в който ще работят 27 кабинета за диагностика и функционални изследвания по всички специалности, по които ще се лекуват пациентите на “Света Анастасия” и различни структури с легла.

В стационарната част има три големи клиники - педиатрична, в която са включени отделенията по нефрология, кардиология, ендо и гастроентерология, ревматология, хирургична клиника с възможности за осъществяване на общи хирургични, ортопедични, УНГ и очни операции и белодробна клиника.

За децата-пациенти са създадени пространства за игра, но и за обучение, ако са на училищна възраст. Условията за работа, които се предлагат са конкурентни и предвиждат не само много добра основна заплата, но и допълнителен социален пакет, както и общинско жилище за тези, които не живеят в Бургас;.