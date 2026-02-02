България ще кандидатства за вписване на розопроизводството в списъка на ЮНЕСКО

България ще подаде апликационни форми за вписване на Розовата долина в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и за регистрацията ѝ в Системите за селскостопанско наследство с глобално значение (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS) на Организацията за прехрана и земеделие (FAO, ФАО). Това стана известно по време на дискусия между представители на държавната и местната власт, културни институции, розопроизводители и преработватели в Казанлък.

Инициативата е съвместна между Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“, Министерството на земеделието и храните и Община Казанлък.

„Нека с тази инициатива, подета от Министерството на земеделието и храните, Министерството на туризма и Министерството на външните работи, с активната подкрепа на браншовата организация, поставим розопроизводството, като национална култура и традиция, която обичаме, защитаваме и чрез която представяме България пред света. Присъствието на представители на три министерства и на бранша показва, че тази кауза има сериозна институционална подкрепа“, заяви кметът на Казанлък Галина Стоянова.

Изп. директор на Българската национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Гергана Андреева подчерта, че целта на инициативата е опазването и популяризирането на Розовата долина като нематериално културно и стопанско наследство със световно значение. По думите ѝ фокусът е върху съхраняването на традициите, свързани с производството на маслодайна роза, както и върху възможностите за регионално и международно сътрудничество чрез механизмите на ЮНЕСКО и ФАО.