Правят панорамна площадка на „Чудните скали“

Община Дългопол изгражда нови екопътеки и веломаршрути

Природният феномен „Чудните скали“ ще се сдобие с художествено осветление, видеонаблюдение, парапети и панорамна площадка за фотосесии. В района ще бъдат изградени посетителски информационен център, паркинг и кътове за отдих. Това съобщи кметът на община Дългопол Георги Георгиев при старта на проекта „Приключения и отдих в долината на река Камчия“. В него Дългопол си партнира с общините Велики Преслав, Върбица и Смядово, а целта е да се създадат атрактивни туристически пакети по седем тематични маршрута, включващи местни културни и природни ценности.

Проектът за близо 858 000 евро ще се реализира до ноември 2028 г., а предвидените за Дългопол инвестиции са в пет обекта. За „Чудните скали“ средства ще бъдат вложени още в почистването на района от 12 хка и изграждането на екомаршрут от близкото с. Аспарухово през местността „Манастира“ и хижа „Чудните скали“ до едноименния феномен от три скални масива с височина от 15 до 50 метра.

По проекта ще бъде социализиран мистичният скален манастир в с. Рояк. Той ще бъде осветен ефектно, обезопасен с парапети, а до него ще се стига по две екопътеки - от селото и от град Дългопол. Край тях ще бъдат оформени места за отдих и пикник.

Третият обект включва изграждането на туристически информационен център със зала за интерактивни беседи в бившия културен дом в с. Аспарухово. За посетителите ще бъдат закупени туристически микробус и велосипеди, които ще се дават под наем. От центъра ще тръгва панорамна пешеходна пътека край брега на язовир Цонево. Тя ще е осветена, с видеонаблюдение, а по протежението й ще бъдат направени детска площадка, пейки с перголи, беседки и зона за барбекю с изглед. Предвиден е и 20-километров велосипеден маршрут от с. Аспарухово до язовирната стена.

Инфоцентър ще бъде изграден и в Историческия музей в Дългопол, а с част от спечелените средства ще бъде обособена екопътека и до живописния водопад „Куза скока”.