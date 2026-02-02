Ударно чистят снега в Царево

Обработват стръмните улици

Проходимо е край училищата

В Царево службите, отговорни за почистването на снега, са на нокти от понеделник сутринта, когато край морето започна да вали интензивно.

В комбинация със северен вятър и температури около и под нулата, общинската пътна мрежа се почиства и обработва със смеси против заледяване.

Това съобщават от Община Царево. Още в ранните часове в понеделник е извършена обработка на стръмните улици, както и районите около училища и детски градини. Предвид продължаващия снеговалеж, снегопочистването и обработката със смеси ще продължи периодично, коментираха от кметството.

Общинарите призоваха водачите за отговорно поведение на пътя, спазване на правилата за движение и излизане на път с автомобили, подготвени за зимни условия.