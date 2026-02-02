118 снегопочистващи машини са работили през нощта на територията на столицата

През изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите.

Първата обработка е започнала след 20:00 часа, като снегопочистване е извършено в районите „Студентски“, „Изгрев“, „Панчарево“ и „Банкя“. След полунощ дейностите са продължили на територията на всички 24 района на столицата.

Обработени са общински пътища в районите „Панчарево“, „Витоша“, „Банкя“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Кремиковци“, както и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Към момента над 90 снегопочистващи машини продължават работа в районите: „Средец“, „Красно село“, „Възраждане“, „Оборище“, „Сердика“, „Подуяне“, „Слатина“, „Изгрев“, „Лозенец“, „Триадица“, „Красна поляна“, „Илинден“, „Надежда“, „Искър“, „Младост“, „Студентски“, „Люлин“, „Връбница“, „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Панчарево“, „Витоша“, „Овча купел“ и „Банкя“.

На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат, при температури до –8 градуса. Извършено е опесъчаване и избутване на снежна маса по двата планински пътя: кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Обстановката се следи непрекъснато от екипите на Столичния инспекторат. Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община извършват обходи на терен.

Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

Призоваваме водачите на моторни превозни средства да излизат на път само с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. Напомняме на етажните собствености, на управителите на търговски и офис площи да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.