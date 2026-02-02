Над 1000 снегорина обработваха републиканските пътища през нощта

Над 1000 снегопочистващи машини обработваха настилките по републиканските пътища през нощта. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия.

Областните пътни управления следят синоптичните прогнози и предприемат необходимите действия за обработка на настилките. Целта е превантивните, а след това и снегопочистващите дейности да започват максимално бързо, за да се осигури проходимостта на пътищата. Приоритет са автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България. За повишаване на безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост трафикът може да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.