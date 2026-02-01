Сливенският митрополит Арсений дари 5 000 евро за нов роял на Музикалното училище

Сливенският митрополит Арсений направи щедро дарение от името на Митрополията, за нов роял за Музикалното училище в Бургас. Каузата бе прегърната от целия град, защото без роял, талантливите питомци на училището не могат да се развиват пълноценно, коментираха преподавателите. Бивши ученици направиха благотворителен концерт, в даренията се включиха институции и бургазлии, а Владиката лично посети Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ и се срещна с директора Димитър Маджаров.

Той бе придружен от протосингела на Сливенската митрополия архимандрит Димитрий и г-н Рафаил Янакиев, сътрудник на митрополита. По време на срещата беше подчертано значението на качествената музикална среда за развитието на младите таланти и ролята на духовните ценности в образованието и изкуството.

Освен финансовата подкрепа, Сливенският митрополит подари на училището и света икона – духовен дар със силна символика. Иконата ще заеме достойно място в институцията и ще напомня за връзката между духовността, културата и творчеството, отбелязват от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“.