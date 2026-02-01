Цветлин Йовчев: МВР знае кои са основните играчи купувачи на гласове

Тези хора могат да бъдат поставени под наблюдение, каза вътрешен министър и шеф на ДАНС

„Ако докараме държавата до там изборите да зависят от полицията, демокрацията ни е в опасност“, заяви бившият вицепремиер, вътрешен министър и председател на ДАНС Цветлин Йовчев, коментирайки тезата, че изборният резултат зависи от вътрешния министър. Според Йовчев, подобно разбиране е тревожно.

По думите му, МВР има роля в изборния процес, но тя често се преекспонира. „Министерството на вътрешните работи има функции в целия този процес, но в последно време тези функции се преекспонират, ако се мисли само в тази посока“, каза Йовчев по БТВ.

Той определи купуването на гласове като един от най-сериозните проблеми, но и като явление, което не може да бъде напълно изкоренено: „Ако от едната страна има хора, които искат да търгуват избори, а от другата – хора, които са готови да си продадат гласа, те ще намерят начин.“

Въпреки това, е категоричен, че МВР знае кои са основните играчи.

„Ако службите не знаят кои са търговците и купувачите на гласове, значи трябва да започнат да се занимават с нещо друго", заяви той. „Тези хора могат да бъдат поставени под наблюдение достатъчно дълъг период преди изборите. Това ще ограничи силно купуването на гласове, макар и не на 100%.“

На въпроса дали вярва, че изборите в България са честни, Йовчев отговори директно: „Не са напълно честни. Много неща трябва да се променят.“

Той предупреди, че подкопаването на доверието в изборите застрашава самата демократична система: „Ако хората нямат вяра в изборите, ще се разруши фундаментът, върху който самите политици седят.“

По отношение на закритата Антикорупционна комисия, Йовчев заяви, че опитът да се решават системни проблеми с конюнкторни решения винаги води до лош резултат. Според него, комисията е била използвана политически: „Имаше явни намерения от страна на политически партии да я използват като бухалка.“

Той подчерта, че борбата с корупцията не се води с повече подслушване и арести, а с превенция и със спазване на законни процедури. Той посочи и основния пропуск в модела за борба с корупцията:

„Корупцията може да се разследва ефективно само с инструменти, които проследяват паричните потоци. Това е основата.“

По думите му закриването на комисията и разпределянето на функциите ѝ между различни институции води до хаос: „Става каша в цялата история.“