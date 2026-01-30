Спасиха дете, решило да се “повесели“ с лекарство

Полицаи издирват аптека, от която тийнейджърът купил медикаментите без рецепта

Извини се на майка си

В УМБАЛ Бургас спасиха дете, предозирало с лекарство за епилепсия, купено без рецепта. По закон лекарството се продава само с рецепта, но е купено свободно в аптеката от група тийнейджъри, решили да го приемат, за да се “повеселят”.

Тийнейджърите знаели за действието му от коментари в социалните мрежи. След изпиване на пет хапчета по 75 мг, едно от момчетата загубило съзнание и припаднало на улицата. “Веселбата” завършила в Шокова зала на болницата, с промивка на стомаха и спешна реанимация. Прието е с опасност за живота, прави няколко гърча, налагат се интензивно лечение и наблюдение. След няколко дни в болницата вече е изписано у дома.

“Това е поредният случай на предозиране точно с този медикамент, който не трябва да се продава без рецепта. Момчетата дойдоха да видят приятеля си. Бяха разкаяни и разстроени. Когато се върна в съзнание, той също се разплака и се извини на майка си. Всички плачеха - и деца, и родители”, разказа д-р Нурай Велиева, педиатър във Второ детско отделение на УМБАЛ Бургас и дежурна в нощта, в която е прието детето.

За случая е информирана полицията. Започнало е разследване за това как опасният медикамент е бил закупен свободно, въпреки че по закон се отпуска единствено с лекарско предписание. По информация на децата, лекарството е купено от малка аптека в Бургас. То се използва при пациенти с епилепсия за потискане на пристъпите. Приеман от здрави хора обаче, има обратен ефект - възбужда мозъка и води до тежки гърчове.

По неофициална информация предозиралото момче е на 16 години, с украински произход. Живее със семейството си в Несебър. Момчето разказало, че било с приятел и закупили медикаментите от аптека, но не помнело къде се намира, нито можело да опише местоположението?.

Служителите от ОДМВР-Бургас изясняват местоположението на бургаската аптека, за да предоставят данните на контролните органи - Изпълнителна агенция по лекарствата, Регионална здравна инспекция и Националната здравноосигурителна каса, които да вземат отношение по компетентност. Полицаите трябва да обиколят всички фармацевтични обекти в Централната градска част и околията, които са поне 30.