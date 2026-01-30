Откриха корозирал артилерийски снаряд в изоставена сграда в Русе

Откриха корозирал снаряд в изоставена сграда в Русе, намираща се на брега на река Дунав, предаде bTV.

Боеприпасът е намерен на 29 януари сред отпадъци в безстопанствено изоставени гаражи на кея, близо до пречиствателна станция в областния град.

На мястото пристигнал екип на полицията, който обезопасил периметъра. Появилите се по-късно служители на Министерството на отбраната установили, че става въпрос за 150 мм силно корозирал артилерийски снаряд без взривател.

Снарядът е иззет и транспортиран до учебен полигон "Беляковец", където е унищожен при спазване на всички мерки за безопасност.