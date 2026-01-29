НС одобри покупката на брегови ракетни комплекси за флота

България разполага само с един действащ стар съветски комплекс

Парламентът одобри Проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” за Военноморските сили. Той беше подкрепен с гласовете на 128 народни представители, 35 гласуваха "против", а деветима се въздържаха.

Проектът се базира на предложените от американската страна проекти на два договора – за придобиване на мобилна система за брегова отбрана, базирана на ракетата Naval Strike Missile – NSM и за придобиване на мултифункционална система за обмен на информация. То беше одобрено от Министерският съвет миналата седмица.

"Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море", се казва в аргументите към проекта.

Министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов днес отбеляза, че с придобиването на бреговите комплекси се постига обновяване на способностите на българската армия, осигуряване на националния ни принос към НАТО и прекратяване на критичната зависимост от Русия в областта на въоръжението.

Стойността на договора е над 205 млн. долара, а срокът, в който страната ни трябва да отговори на офертата е до края на февруари.

"Наложително е да бъде направено, защото България разполагаше с два брегови комплекса от различен тип – единият вече е бракуван, вторият е от съветско време и към 2029-2030 г. трябва да бъде снет от въоръжение", посочи министърът в оставка.