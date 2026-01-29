Отмениха грипната епидемия в Бургас

Грипната епидемия на територията на област Бургас се отменя от 31 януари 2026 година. Това реши Областният щаб, след като разгледа актуалните данни за броя на заболелите. На 3 февруари учениците се връщат присъствено в училище, отпадат всички противоепидемични и ограничителни мерки.

По данни на Регионалната здравна инспекция се наблюдава значителен спад в нивата на заболелите.

Цифрите сочат 220 случая на 10 хил. население, което е под епидемичните стойности. За сравнение, към датата на обявяване на грипната епидемия заболелите бяха 249 на 10 хил., като пикът на заболелите в област Бургас достигна 322 на 10 хил. миналия петък.

Заболяемостта сред учителите и учениците също намалява значително, като данните сочат следното: процентът заболели към 21.01 е съответно 4,46% и 19%.

На 29 януари процентът болни преподаватели спада до 2,23%, а при учениците – до 8%.