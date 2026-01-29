Отмениха грипната епидемия в Бургас

Автор: Мария Кехайова, "Труд news", Бургас
Грипната епидемия на територията на област Бургас се отменя от 31 януари 2026 година. Това реши Областният щаб, след като разгледа актуалните данни за броя на заболелите. На 3 февруари учениците се връщат присъствено в училище, отпадат всички противоепидемични и ограничителни мерки.

По данни на Регионалната здравна инспекция се наблюдава значителен спад в нивата на заболелите. 

Цифрите сочат 220 случая на 10 хил. население, което е под епидемичните стойности. За сравнение, към датата на обявяване на грипната епидемия заболелите бяха 249 на 10 хил., като пикът на заболелите в област Бургас достигна 322 на 10 хил. миналия петък.

Заболяемостта сред учителите и учениците също намалява значително, като данните сочат следното: процентът заболели към 21.01 е съответно 4,46% и 19%. 
На 29 януари процентът болни преподаватели спада до 2,23%, а при учениците – до 8%.

