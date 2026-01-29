Бургас ще си партнира с Турция в медицината и образованието

Бургас ще си партнира с Турция в сферите на медицината, образованието и икономиката, стана ясно по време на среща на кмета Димитър Николов с делегация от кметове на турски градове.

По време на беседата Николов представи проекта за изграждане на нова детска болница в Бургас, която ще разполага с 26 клиники и отделения и ще обслужва деца от цяла Югоизточна България. Той подчерта, че общината е отворена за партньорства с подобни лечебни заведения в Турция, с цел обмен на опит в сферата на медицината и науката.

Кметът уточни още, че в Бургас има факултет по медицина, както и редица други специалности, които предлагат обучение на английски език и са достъпни за чуждестранни студенти.

В рамките на срещата бяха представени и спортните проекти на града, включително кандидатурата на Бургас за домакинство на големи международни събития, както и мащабни инфраструктурни проекти.

Обсъдено бе и икономическото сътрудничество, като бе припомнено, че миналата година Бургас беше домакин на Икономическия форум България – Турция, в който взеха участие над 180 турски компании.

Отбелязан бе и нарастващият интерес на турски фирми да инвестират в индустриалните зони на града.

Срещата потвърди интереса и на двете страни за задълбочаване на партньорството и реализиране на съвместни проекти между българските и турските общини.