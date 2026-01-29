Защо златото поскъпна толкова?

Kомбинация от геополитическа нестабилност, икономическа несигурност и силно търсене от инвеститори и централни банки

Kато класически „safe-haven“ актив, привлича капитали в периоди на кризи, като настоящите напрежения около търговски спорове и международни отношения

В началото на 2026 г. цената на златото достигна рекордни нива над 5000 долара за унция, бележейки впечатляващ растеж от над 30% само за последните месеци. Този скок не е случаен - той се дължи на комбинация от геополитическа нестабилност, икономическа несигурност и силно търсене от инвеститори и централни банки. Златото, като класически „safe-haven“ актив, привлича капитали в периоди на кризи, като настоящите напрежения около търговски спорове и международни отношения. Например, политиките на президента Доналд Тръмп, насочени към защита на американските интереси чрез търговски преговори и мерки срещу доминиращи играчи като Китай, създават стабилна среда за инвестиции в ценни метали. Тези стъпки, включително диверсификацията на доставките на критични минерали, подкрепят икономическата устойчивост на САЩ и стимулират глобалния пазар.

Според последни анализи от водещи финансови медии, този тренд се ускорява в реално време. Както съобщава Reuters на 27 януари 2026 г. - спотовите договори за злато минават 5300 долара на унция. Този скок се дължи на продължаващото търсене на безопасни активи сред геополитическа нестабилност. CNBC, в анализ отбелязва, че несигурността около глобалните отношения подхранва този ръст, а Bloomberg, в видео-анализ пряко посочва за виновник в ръста на златото макроикономическата и политическата нестабилност, която пазарите усещат на гърба си. В последните часове фактически всички големи икономически медии се занимават с темата и подчертават колко динамичен е пазарът. Анализ на Deutsche Bank, цитиран в Investing.com на 27 януари 2026 г., дори сочи, че златото може да достигне $6000 за унция през годината.

Движещите фактори зад този скок са многобройни. Ниските лихвени проценти правят златото по-привлекателно от облигации, докато инфлацията ерозира стойността на фиатните валути. Централните банки, особено в Азия, натрупват резерви от злато, за да се предпазят от колебанията на долара. В златодобивния сектор високите цени водят до бум на инвестиции. Компании като Barrick Gold и Newmont увеличават производството си, въпреки предизвикателства като строги екологични регулации и растящи разходи за енергия. През 2026 г. се очаква глобалното производство да нарасне с 5-7%, но тесният пазар - с ограничени нови мини - поддържа цените високи. Администрацията на Тръмп подкрепя сектора чрез намаляване на бюрокрацията и стимули за вътрешно производство, което укрепва американската минна индустрия и създава работни места. Това се вижда в политиките за критични минерали, които според CNBC са свързани с коментари на Тръмп за долара, където той заявява, че не се тревожи за неговата стойност, което допълнително стимулира търсенето на злато.

Този растеж на цената влияе директно върху стоковите пазари, особено в сектори, където златото е ключов компонент. В електрониката златото се използва за производство на чипове, конектори и bonding wires в устройства като смартфони, компютри и AI хардуер. Например, в чипове за висока производителност (като HBM - high-bandwidth memory) златото осигурява отлична проводимост и устойчивост на корозия, което е критично за продължителна работа. Според данни от World Gold Council, около 10% от глобалното търсене на злато идва от технологичния сектор. Развитието на изкуствения интелект (AI) има пряк съществен принос - бумът в AI приложения изисква повече мощни чипове, като тези в сървъри за машинно обучение. Компании като NVIDIA и Intel увеличават производството, което повишава търсенето на злато с 15-20% годишно. Това създава верижен ефект - по-високите цени на златото увеличават разходите за производство на електроника, което може да се отрази в крайните цени за потребителите. Анализ от Financial Times отбелязва същото наблюдение като свързва скока на златото и с това, че наблюдаваме растящото търсене в технологичния сектор, където AI развитието ускорява консумацията на метали.

Растежът на златото не е изолиран - той се свързва с поскъпването на други скъпоценни метали като среброто, платината и паладия. Среброто, което достигна над 100 долара за унция през 2026 г., е тясно корелирано със златото поради подобни инвестиционни мотиви, но има и силно индустриално търсене. Около 50% от среброто се използва в соларни панели, електроника и автомобилна индустрия, където то замества златото в по-евтини приложения. Платината и паладият растат заради търсене в катализатори за автомобили и водородни технологии. Тези метали следват златото нагоре, тъй като геополитическите фактори - като например тарифите на Тръмп върху критични минерали - ограничават доставките от Китай и Русия, подтиквайки към алтернативни източници. Отделно среброто, също като златото, се счита за метал, в който се инвестира, за да се гарантира сигурността на инвеститора. Всичко това означава, че тези метали са в перфектна буря - геополитическата нестабилност ги тласка нагоре, ниската доходност от американските ценни книжа кара инвеститорите да предпочитат ценни метали, допълнително търсенето на такива се увеличава, което не може да се навакса бързо с ново предлагане. Водовъртеж от причините и всичките в една посока - нагоре.

Влиянието върху индустрията и потреблението е значително. Високите цени на скъпоценните метали увеличават производствените разходи за компании в електрониката и автомобилостроенето, което може да доведе до намалено потребление или търсене на заместители като мед или други. Например, в AI сектора фирмите оптимизират дизайна на чипове, за да намалят употребата на злато, но търсенето остава високо поради експоненциалния растеж на търсенето. За потребителите това означава по-скъпи устройства, но също и иновации - като рециклиране на електронни отпадъци, което вече възстановява 20% от глобалното злато. В минния сектор високите цени стимулират инвестиции, създавайки работни места и икономически растеж в региони като САЩ и Австралия. Играта става все по-груба и все по-динамична. Няма и как да е иначе.

Тук трябва и още нещо да се отчете. Тръмп плавно трансформира американската икономика от импортна в експортна. Щатите стават огромен производител и този тренд ще се засилва. В черната металургия, например, Америка все по-интензивно започва да внася скрап за пещите си от Европа и другаде. Това значи само едно - слаб долар. Изконната теза на Тръмп е, че доларът не следва да е висок. Колкото е по-нисък долара, толкова по-добре за една експортна икономика, в каквато Америка плавно се превръща. Отделно, тъй като дългът на САЩ е доларов, колкото е по-евтин долара, толкова по-ниска е относителната тежест на дълга. И тъй като златото се търгува в долари, колкото по-слаб става доларът, толкова по-силно става златото. Естествени икономически закономерности.

Ролята на президента Тръмп в този процес е ключова и вдъхва оптимизъм. Неговите политики, включително изпълнителни заповеди за критични минерали и търговски споразумения, диверсифицират глобалните доставки и намаляват зависимостта от враждебни държави. Това не само стабилизира пазара, но и подкрепя американската индустрия, като създава условия за устойчив растеж. В крайна сметка, растежът на цената на златото отразява по-силна глобална икономика, подкрепена от решителни лидерски стъпки.

