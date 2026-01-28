Кран Монтана скара жестоко Италия и Швейцария

Конфедерацията обяви, че ще покани италиански следователи, които не са желани

След ужаса и траура се завихри невероятен външнополитически сблъсък

Рим отзова посланика си в Берн, иска негови магистрати да разследват пожара с 40 жертви

Пожарът на 1 януари в дискотеката “Съзвездието” на алпийския зимен курорт Кран Монтана, в чиито пламъци изгоряха 40 момичета и момчета, а 116 останаха инвалиди или до живот с неприятни белези, предизвика безпрецедентна дипломатическа криза между Италия и Швейцария. Защото след ужаса и траура се завихри невероятен външнополитически сблъсък, отприщил се в събота, 24 януари, когато Рим отзова посланика си в Берн - Джан Лоренцо Корнадо, в знак на протест срещу освобождаването предния ден под гаранция само след две седмици арест на съсобственика на “горящия ковчег” - Жак Морети.

Нещо повече - дипломатическият ход бе последван в понеделник от изненадващо и дъхащо на изнудване според швейцарските медии искане на дясното правителство на Джорджа Мелони. Това искане е “гвоздеят” на разпространената от кабинета официална декларация, в която се поставя като условие за завръщането на посланик Джан Лоренцо в Берн включването на италиански магистрати в разследващия трагедията швейцарски екип. “Настояваме за сътрудничество между съдебните органи на двете държави и за незабавното създаване на съвместен екип за разследване, така че отговорностите за трагедията в Кран-Монтана да бъдат определени без по-нататъшно забавяне” - гласеше декларацията на италианското правителство.

В интерес на истината, още в първите дни на разследването на съдебните власти в кантона Вале, където се намира Кран Монтана, Италия повдигна множество въпроси, свързани с компетентността, професионализма и политическите обвързаности на екипа от местни магистрати. Като италианското правителство не беше единственото в негодуванието си срещу тях - адвокати на семействата на жертвите от няколко страни, правни експерти и дори швейцарски медии също изразиха учудване от многобройните недостатъци в действията на районната прокуратура в главния град на кантона - Сион.

Сред тях като най-очевидни бяха посочени липсата на обиски от страна на полицията в жилищата на лицата, носещи отговорност за пожара, неизземването на техните мобилни телефони, отказа да бъдат разпитани общинските власти на Кран Монтана, въпреки тяхното - хипотетично засега - централно място във веригата на отговорностите за трагедията и т. н. Много наблюдатели в алпийската държава започнаха дори да защищават тезата, че до тези критики нямало да се стигне, ако първоначалното разследване на причините за пожара-касапница не било объркано, до степен да постави под съмнение безпристрастния ангажимент на швейцарските власти да “хвърлят пълна светлина върху трагедията”, както те многократно са твърдели.

Но безкомпромисната позиция на италианската страна, която загуби шестима свои граждани - младежи в трагедията и лекува десетима други тежко ранени, предизвика неочаквано учудване в алпийската държава, като нейни медии открито обвиниха Рим в намеса във вътрешните є работи. Натякване, което бе гарнирано с припомнянето на някои обидни изявления на представители на правителството на Мелони, наблегнали върху закъсненията на швейцарските следователи и липсата на професионализъм в действията им. Като “връх на тази презгранична атака” международниците на вестниците в Берн, Женева и Цюрих посочиха изказването отпреди няколко дни на италианския външен министър Антонио Таяни.

В него дипломат №1 на Рим лансира идеята за “смяна на следователите” и избор на магистрати от друг кантон за разследване на пожара в дискотеката “Съзвездието”, пренебрегвайки така не само швейцарския суверенитет, но и разделението на властите в държавата на горделивите планинци. В остра редакционна статия женевският всекидневник “Le Temps” пък осъди “Неприличието на италианските атаки” и обвини правителството на Мелони, че бягало от италианските проблеми, като например... закъснението в организацията на Олимпийските игри “Милано-Кортина Д’Ампецо”?!

Изправено пред неочакваната италианска дипломатическа офанзива, швейцарското правителство не реагира веднага. След известно колебание обаче президентът на Конфедерацията - Ги Пармелин, повтори принципа на разделение на властите и заяви, че разбирал възмущението на семействата на италианските жертви, след което уточни, че “Процедури в Швейцария не са същите като в Италия”. Все пак държавният глава обеща пълна прозрачност и подкрепа за семействата, като същевременно подчерта ролята на Федералната служба за правосъдие в координирането на правните аспекти в справянето с последствията от трагедията.

Късно във вторник вечерта бе разпространена и новината, че правителството в Берн смятало да покани следващата седмица римски прокурори, които да се включат в екипа следователи от кантона Вале. “Съдиите имат юрисдикция по въпроса, а не изпълнителната власт.” - контрираха веднага шефовете на основните швейцарски правни институции. След което външният министър на Италия, който трябваше да се срещне в сряда вечерта с швейцарския си колега, посочи, че “все още е твърде рано да се каже дали отзивчивостта на швейцарските власти ще бъде сметната за достатъчна, за да се нормализират дипломатическите отношения.”