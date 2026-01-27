Цените в София като за шейхове

Млякото, сиренето и картофите тук са по-скъпи, отколкото в Букурещ и Варшава

Бием Румъния и Полша по високи цени на основни храни

Бананите и оризът у нас са по-скъпи

Цените в София са като в град Аджман в Обединени арабски емирства, показва индексът на разходите за живот за 2026 г., изчислен от сайта numbeo.com. В класацията са включени 479 града от целия свят, а София е на 297-мо място, точно преди Аджман и след Букурещ в Румъния, като и трите града имат почти идентични средни разходи за живот.

Аджман е петият по големина и петият по население град в Обединените арабски емирства след Дубай, Абу Даби, Шарджа и Ал Айн. Той е столица на емирство Аджман, което е най-малкото от всички емирства, образуващи Обединените арабски емирства. София е по-напред в класацията по разходи за живот и от Кувейт Сити в Кувейт (306-то място) и Шанхай в Китай (348-мо място). Шанхай е финансов и търговски център на Китай, градът има население от близо 25 млн. души. В Шанхай живеят 127 200 милионери и 40 милиардери, а разходите за живот (без да отчитаме нивото на наемите) са по-ниски, отколкото в София.

За база за сравнение на цените в класацията е избран Ню Йорк в САЩ, който получава 100 за индекс за разходите за живот. Всички останали градове се сравняват с Ню Йорк, като индекс над 100 означава, че животът в съответния град е по-скъп, а под 100 показва, че е по-евтин. За определяне на разходите за живот в индекса използват доста широк набор от цени - не само на основни храни в магазините, а и цени в ресторантите, цени на детски градини, кино, градски транспорт, жилища, автомобили и битови сметки.

Стойността на индекса за разходите за живот в София е 46,2%, което означава, че животът в София е с 53,8% по-евтин, отколкото в Ню Йорк (без да отчитаме нивото на наемите). За сравнение цените в Аджман са средно 46,1% от тези в Ню Йорк, а в Букурещ са 46,3%, като това са градовете в класацията с най-близки цени до тези в София.

От включените в класацията 213 града от Европа, София е на 170-то място. Най-близо до нас по цени в Европа е Букурещ в Румъния, който е на 169-то място, а точно след нас е Дебрецен в Унгария.

Столицата на Полша, Варшава е доста по-нагоре в класацията - на 140-то място, като там цените са средно 53,5% от тези в Ню Йорк. Но данните от класацията показват, че цените на повечето основни храни в магазините в София са по-високи от тези в Букурещ и Варшава, въпреки по-високите заплати в Полша и по-високия стандарт на живот там.



Най-фрапантна е разликата в цените на млякото. В София средната цена на литър прясно мляко е 1,65 евро, в Букурещ е 1,38 евро, а във Варшава е 1 евро. Оказва се, че прясното мляко в София е с 65% по-скъпо, отколкото в столицата на Полша. И то при положение, че заплатите на фермерите, шофьорите и работниците в магазините там са по-високи, отколкото при нас.

Много големи разлики има и в цените на пилешкото месо и сиренето. В София килограм пилешки филенца струва средно 7,28 евро, при 6,40 евро в Букурещ и 6,32 евро във Варшава. Оказва се, че пилешкото при нас е с над 15% по-скъпо, отколкото в Полша. Цената на сиренето в София е средно 10,30 евро за кг, което е с 12% повече от сиренето във Варшава и с 20% повече, отколкото в Букурещ.

В София средната цена на ориза е 1,84 евро за кг, при 1,43 евро Букурещ и 1,64 евро във Варшава. Софиянци ядат с близо 30 на сто по-скъп ориз, отколкото в столицата на Румъния. Картофите и бананите в България също са по-скъпи, отколкото в Румъния и Полша.

Цените на апартаментите в София са по-високи от тези във Букурещ, но са значително по-ниски, отколкото във Варшава. Данните показват, че средното ниво на заплатите в София след плащане на данъци и осигуровки е по-високо в сравнение с Букурещ, но е доста под нивото във Варшава. И въпреки това цените на основни храни в Полша са по-ниски.

В топ 10 има шест града от Швейцария

Най-скъпият град за живеене е Цюрих

Най-евтино е в Коимбатор, Индия

Цюрих е най-скъпият град за живеене, без да отчитаме нивото на наемите.

Най-скъпият град за живеене е Цюрих в Швейцария, показва индексът на разходите за живот през 2026 г. Разходите за живот в Цюрих (без да отчитаме нивото на наемите) са с 18,5% по-високи от тези в Ню Йорк, който е взет за база в класацията.

В топ 10 на най-скъпите за живот градове шест са в Швейцария. На първите шест места в класацията са швейцарските градове Цюрих, Женева, Базел, Лозана, Лугано и Берн. На седмо място е Ню Йорк. Топ 10 на най-скъпите градове се допълва от Рейкявик в Исландия, Хонолулу - столицата на щата Хавай в САЩ, и Сан Франциско в САЩ.

Лондон е на 15-то място в класацията, а Париж е на 42-ро.

Най-евтиното място за живеене е град Коимбатор в Индия. В топ 10 на най-евтините градове влизат само населени места от Индия.

София е на 297-мо място в класацията с разходи за живот (без наемите) с 53,8% по-ниски от тези в Ню Йорк. Цените на храните в София са с близо 55% по-ниски от тези в Ню Йорк, а ресторантите са около 53% по-евтини. Но при наемите разликата е много по-голяма. Наемите в София са с 82% по-ниски от тези в Ню Йорк.

Най-добре са в Нидерландия

Пловдив е пред София и Варна по качество на живот

Важно е какъв е климатът

Условията за живот в Пловдив са по-добри от тези в София, показва индексът за качеството на живот.

Пловдив е пред София и Варна в индекса за качеството на живот през 2026 г., разработен от сайта numbeo.com. В класацията са включени 304 града от целия свят. От включените в класацията градове в България най-добри условия за живот има в Пловдив, който е поставен на 172-ро място. Варна е на 193-то място, а София е на 201-во място.

За да оценят условията на живот са използвали показатели като покупателна способност, безопасност, здравеопазване, разходи за живот, съотношение на цена на имотите към доходите, време за пътуване до работното място, нивото на замърсяване и климата.

Жителите на София имат по-висока покупателна способност от тези в Пловдив и Варна, показва класацията. Но Пловдив е на по-висока позиция в класацията, защото изпреварва столицата ни по показателите безопасност и климат. Варна също има предимство пред София по отношение на безопасност и климат, но освен това предлага по-добри условия от столицата по отношение на здравеопазването и времето за пътуване до работното място.

София получава най-висока оценка за покупателната способност на жителите, а Пловдив и Варна получават най-високите си оценки за климата.

Класацията показва, че най-доброто място за живеене е Нидерландия. В топ 10 на градовете за живеене шест са в Нидерландия - Хага на първо място, Утрехт на второ, Айндховен на трето, Гронинген на четвърто, Ротердам на пето и Амстердам на осмо място. В топ 10 влизат още Люксембург на шесто място, Виена (Австрия) на седмо, Гент (Белгия) на девето и Нюрнберг (Германия) на десето.