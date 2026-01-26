Камион с опасен товар се обърна в канавка на магистрала „Хемус“

Камион се е обърнал в канавка при 16-и километър на автомагистрала „Хемус“ в посока София, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Движението се осъществява в изпреварващата лента.

От АПИ съветват шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Сигналът е получен в 15:10 часа. Установено е, че български тир е катастрофирал в крайпътна канавка, са съобщили пред БТА от Областна дирекция на МВР - София. Няма пострадали. Извършва се оглед на местопроизшествието. Движението се регулира от полицейски служители.

Според Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики, камионът е превозвал опасен товар - водороден пероксид (водороден прекис).

"По документите товарът е водороден пероксид (водороден прекис) – воден разтвор: ADR / UN: UN 2014 – Hydrogen Peroxide, Aqueous Solution; Клас опасност: 5.1 (окислител) + (корозивен), Опаковъчна група II; Количество: 22 000 кг нето), написа тя във фейсбук.