Идеи на експерти от 30 държави: Архитекти със 140 предложения за центъра на Бургас

Преобразяват "язва" от 11 декара до площад "Тройката"

Международно жури определя победителя

Архитекти и проектанти от цял свят се включват в конкурса за преобразяване на „язвата“ в центъра на Бургас, която местните отдавна наричат „Дупката“. Тази седмица в морския град ще се събере деветчленното жури. В неговия състав влизат доказани експерти от България, Белгия, Германия, Турция и Нидерландия. Те ще имат нелеката задача да отсеят трите най-добри проекта от десетките предложения, които ще разгледат.

Всъщност става дума за изкопан огромен ров до площад „Тройката“, където преди много години е било планирано да се изгради Градски универсален магазин. Намерението обаче не се е осъществило и от години ровът зее грозно и опасно в сърцето на красивия площад. Мястото е оградено, но през летните месеци, когато вали дъжд, дупката буквално се превръща в блато.

До конкурса за облагородяване на пространството се стигна след 15-годишна съдебна битка. Делата бяха свързани с продажбата на право на строеж във връзка с ликвидацията на бившето дружество с общинско участие „НАР МАГ“ ООД. През 2003 година ликвидаторът на дружеството продава правото на строеж върху терена на частна компания. През 2008 година Община Бургас предявява самостоятелни претенции върху собствеността, вследствие на което към настоящия момент е собственик на близо 11 декара.

Веднага след като Община Бургас успя да си върне собствеността върху терена от близо 11 декара, беше направено допитване до бургазлии за съдбата му.

Резултатите отдавна са известни — 78% от анкетираните бяха категорични, че в центъра на града трябва да има зелена зона. Вторият най-предпочитан вариант е изграждането на културна институция, а на трето място е идеята на терена да има сграда, свързана с образованието.

Желанието на местните жители залегна като основно изискване в обявения от Община Бургас международен конкурс. Именно бургазлиите ще имат последната дума и ще кажат как искат да изглежда „Дупката“ в сърцето на града, коментират от кметството.

Крайният срок за подаване на проектните предложения вече изтече, като в системата за участие са постъпили над 140 заявления от проектантски и архитектурни бюра. Освен от България, документи са подали архитекти от над 30 държави, съобщиха от Община Бургас.

Победителят в конкурса за преобразяване на мястото до площад „Тройката“ в центъра на морския град ще получи награда от 50 хил. евро. Призът за второто място е 30 хил. евро, а за третото — 15 хил. евро. Предвидени са и две поощрителни награди.

След като станат ясни призьорите, Община Бургас ще представи техните проекти пред жителите на града.