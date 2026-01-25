Заплатите на полицаите започват от 1505 евро

Главният секретар на МВР с 4743,67 евро

Основните заплати на полицаите започват от 1505 евро. Това предвиждат промени в Наредба за основните месечни възнаграждения на държавните служители по Закона за МВР, които са пуснати за обществено обсъждане.

Основната заплата за младши разследващ полицай в районно управление към Столична дирекция на вътрешните работи става 1505,35 евро. За старши разследващ полицай основната заплата става 1648,15 евро, а за началник група - 1730,83 евро.

Заплатите в самото министерство са по-високи. Основната заплата за началник на отдел става 2298,28 евро, а на шеф на дирекция - 2922,12 евро. Заплатата на главния секретар на МВР става 4743,67 евро. За сравнение, последните данни на НСИ за септември 2025 г. показват, че средната заплата за страната е 1319 евро.

Предложенията за промени в наредбата за възнагражденията в системата на МВР са направени, тъй като с удължителния бюджет на страната депутатите решиха, че достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност с изключение на заетите на минимална заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната през 2025 г. инфлация. Според данните на НСИ инфлацията за миналата година е 5%