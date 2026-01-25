Десетки вярващи се поклониха пред православни светини в храма "Св. Неделя"

Десетки вярващи се поклониха пред православни светини, които са изложени в столичния храм "Света Неделя". Делегация от Гърция, ръководена от митрополит Хризостом, донесе в София частици от мощите на свети Давид от Евбея и свети Йоан Руски.

Православните светини бяха посрещнати снощи в църквата "Св. Марина" в Софийската митрополия. След това мощите бяха пренесени в столичния храм "Света Неделя", където тази сутрин българският патриарх Даниил отслужи света литургия заедно с митрополит Хризостом, съобщи БНР.

"Това са частички от светите мощи на свети Давид Евбейски. Светец, който е живял през XVI век, и скуфията, т.е. шапчица, която е стояла на мощите на свети Йоан Руски, светец от XVIII век. Велики светци".

Патриарх Даниил подчерта духовното значение на донесените в София православни светини:

"Тези светци не са престанали да чудотворят и това е голямо тържество на вярата ни. И затова за нас е много голямо благословение да имаме възможността да се поклоним на тези човеци, които са живели преди толкова години, но които до днес предстоят пред бога и се застъпват за нас и се раздават любовта и благодатта си".

Десетки вярващи се поклониха пред мощите в храм „Света Неделя“ и се помолиха за здраве, щастие и мир.