Заради пиян българин: Полет от Лондон за София кацна в Мюнхен

Самолет от Лондон до София се приземи аварийно в Мюнхен заради пиян българин на борда. Това съобщи във фейсбук дизайнерът Васил Петрийски, който е пътувал със самолета. Той публикува и снимка от борда.

"Пиян български гражданин подлуди самолета. Започна да тероризира пътниците. Група от млади балканци с големи мускули и татуировки започнаха да го налагат здраво! Беше шокиращо", пише Петрийски. По думите му стюардите и стюардесите са били безпомощни в така създалата се ситуация.

"От самото начало беше ясно, че господина нямаше място в самолета. Носеше шише уиски, от което отпиваше големи глътки. Въпреки това RAYAN го настаниха. Това е абсолютно възмутително", коментира още Петрийски.

Така в крайна сметка самолетът се е приземил в Германия.