15-километрова опашка от тирове на Капитан Андреево

Около 15 километра е опашката от товарни автомобили на магистрала "Марица" преди граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщи БТА. Проблемът с натоварения трафик през пункта продължава повече от седмица.

Полицейското присъствие и контролът на движението по аутобана са засилени. На места колоната е двойна.

Обработените товарни превозни средства през митническия пункт "Капитан Андреево" за последното денонощие са 3066 - 1466 на вход и 1600 - на изход, съобщава Агенция "Митници" в ежедневната си информация за движението през трите ни най-големи пункта. От началото на годината това е най-големият брой обработени камиони за 24 часа.