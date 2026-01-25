Още един българин загина на фронта в Украйна

Още по темата: Българинът Светослав Славков загина в битка във войната в Украйна 04.01.2024 13:01

Млад българин, привърженик на "Левски" от фенклуба "София Запад", е загинал на фронта в Украйна. Това става ясно от съобщение на фракцията в социалните мрежи.

"Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!", се казва в краткото съобщение, което не дава повече подроности за кончината и личността на загиналия българин.

Някои от привържениците почетоха паметта на загиналия с негови снимки.

Преди година в Украйна загина и друг фен на сините - 31-годишният Светослав Славков. Той загуби живота си в отбраната на Купянск, най-северната точка на активната фронтова линия във войната в Украйна.