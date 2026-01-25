Жестока катастрофа край Бургас, двама загинаха

Двама мъже загинаха в тежка катастрофа край Бургас, съобщи говорителят на ОД МВР Цветелина Рандева.

В 17.16ч. на път |-9 между пътен възел Крайморие и Маринка настъпва ПТП, при което автомобил БМВ 318, с бургаска Регистрация / движещ се в посока Маринка/, навлиза в лентата за насрещно движение и се блъска челно във Фолксваген Туарег, с бургаска Регистрация. В резултат на ПТП на място са починали водача на л.а. БМВ - 41 годишен мъж от с. Маринка и неговия 52 годишен спътник / също от с. Маринка/, пътуващ на предната дясна седалка. Водачката на Туарега - 32 годишна бургазлийка е откарана в болница в съзнание, но лекарите в момента я преглеждат.

Пътят е затворен в двете посоки, движението е пренасочено през жк "Меден Рудник".