Супероборудване за доброволците на Бургас

След закупуването на дрон с термокамера

Нов автомобил с висока проходимост за пожарникарите

Община Бургас ще подпомогне дейността на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ чрез осигуряване на специализирана техника, оборудване и подготвени доброволци за по-бърза и ефективна реакция при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Миналото лято опустошителни пожари вилняха и изправиха на нокти огнеборци и доброволци. През месец юли, голям пожар избухна в местността "Острицата" в квартал "Банево" и погълна 30 постройки на вилната зона. Хората там бяха евакуирани, а гасенето продължи часове наред, заради силния вятър, който разпалваше огънят. Още тогава общинарите съобщиха, че ще се вземат спешни мерки за ново оборудване и модерна техника за борба със стихиите.

В докладна записка, кметът на града Димитър Николов, предлага Общината да кандидатства по процедурата за „Повишаване готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ към Министерството на труда и социалната политика.

Община Бургас ще надгради оперативния капацитет на Пожарната, като осигури високопроходим автомобил, оборудван с мобилна пожарогасителна система. Новата техника ще позволи бързо придвижване и ефективни действия както в градска среда, така и в периферни и труднодостъпни райони, включително при горски и полски пожари, с което значително ще се подпомогне работата на екипите на РДПБЗН-Бургас на терен.

Преди по-малко от два месеца, Община Бургас закупи по европейски проект и дари на Пожарната, високотехнологичен дрон с термокамера, опции за нощно виждане и 3D заснемане с цел локализиране на огнищата и въздушен мониторинг в реално време.

Сега ще се инвестира в оборудването и подготовката на доброволното формирование. Ще бъдат доставени специализирани лични предпазни средства и техника, и ще се проведат обучения, тренировки и учения за повишаване готовността на доброволците да подпомагат професионалните екипи при инциденти.

Проектът предвижда още доставка на оборудване за Общинския щаб за защита при бедствия и аварии, което ще подобри координацията между общината и структурите на пожарната безопасност.