Автобус с пътници от Българи се е запалил на ГКПП „Капъкуле“

Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за турския град Измир, се е запалил на площадка на ГКПП „Капъкуле“, информираха турски медии, предаде БТА. Няма информация за пострадали пътници.
Когато пристигнал на пункта, автобусът бил обхванат от пламъци като огнено кълбо, като причината за това засега не е известна, посочва агенцията. Шофьорът забелязал огъня и пътниците излезли от автобуса.
Екипи на пожарната в Одрин са пристигнали на мястото на инцидента и са потушили пожара, но автобусът е изгорял напълно, информира още Демирйорен.
İzmir’e yolcu taşıyan otobüs Kapıkule Gümrüğü’nde yandı— yenigun.com - Gazete Yenigün (@izmirdeyenigun) January 25, 2026
📌Bulgaristan'dan İzmir'e hareket eden otobüs, Kapıkule Gümrük Sahası içerisinde 21 yolcusunu indirdikten sonra alışveriş merkezi önünde yanmaya başladı. pic.twitter.com/l0cGoB2KkV
Властите в Одрин са започнали разследване на причините за инцидента.