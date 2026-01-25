Вдигат цените на паспортите и шофьорските книжки

Международен личен документ с 10-годишна валидност ще струва 28,63 евро

Запазват умножението по 2 и по 5 при бърза и експресна поръчка

Личната карта вече поскъпна с 67 на сто от 1 януари

Вдигане на таксите за международни паспорти, шофьорски книжки и други документи предложи МВР с корекции на две тарифи и една наредба, пуснати за обществено обсъждане. Тези промени се появяват само 25 дни след въвеждане на еврото и драстичното увеличение с 67 на сто на цената на личните карти, най-масовите от които от 1 януари струват 15,34 евро. Беше изключителна гордост на вътрешното ведомство да съобщава, че наред с увеличението оставя в сила старите цени на всички останали лични документи, които само и единствено ще се преизчислят в евро по официалния курс.

Както винаги, чиновниците са мотивирали поредното дране на кожи с необходимост “да бъдат актуализирани размерите на държавните такси за издаване на български лични документи от ново поколение в съответствие с действащото международно и национално право”. Изчислени са също “разходите за материално-технически и програмни средства и за услуги, необходими, за да се произведе съответният български личен документ”.

След промените ще продължава издаването на настоящите тъмночервени международни паспорти с 5-годишна валидност и 32 страници, които в момента за редови граждани между 14 и 58 години струват 20,45 евро. Предлага се не само цената им да се увеличи на 26,59 евро, но да нарасне и обхвата на групата плащачи от 14 до 70 години. Макар и малко увеличение има и за пенсионерите - таксата от 5.11 евро дао се вдигне на 6,65 евро, предвижда МВР проектът.

Създава се обаче и нещо като “Биг Мак” - същият паспорт, но с 10-година валидност и 48 страници, които ще се плаща по 28,63 евро. Вторият вид е особено важен за притежателите на 10-годишни визи за САЩ или други страни, които сега правят чудеса, за да си запазят визите, въпреки че паспортите им изтичат през 5 години. Очевидно проектът не отчита изключителното ни сближаване със САЩ и изчезването в бъдеще на визите за българи.

Двойно е увеличението за дипломатически паспорт - от 23,01 евро на 59,31 евро, а на служебен - тройно - от 23,01 евро на 88,96 евро. Чужденците, които искат да получат удостоверение за пътуване зад граница трябва да плащат 59,31 евро, а за тези, което вече са получили убежище, таксата скача близо 8 пъти и става 163,10 евро.

В тази редица от поскъпващи “услуги” няма как да бъдат пропуснати 3,5 млн. български шофьори. Таксата за издаване на книжка се вдига от 12,78 евро на 13,80 евро.

Непроменена остава единствено системата за определяне на цените на личните документи според срока на изпълнение.

Съгласно Закона за българските лични документи, бързата услуга до 3 работни дни струва два пъти по-скъпо от стандартната, а експресната - до пет пъти повече. Така всеки българин на възраст от 14 до 70 години може да изчисли, че ако поиска стандартен международен паспорт (32-страници с 5-годишна валидност) с бърза поръчка трябва да плати 53,18 евро, а за един работен ден - 132,95 евро.