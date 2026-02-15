Протест в Елхово заради дупките по международния път I-7

Жители на Елхово излязоха на протест заради лошото състояние на международния път I-7, свързващ Ямбол с граничния контролно-пропускателен пункт "Лесово". В момента участници в протеста, който е обявен с начален час 10:30, продължават да се събират на изхода на Елхово, в близост до пътя. Демонстрацията е охранявана от полиция.

Протестът е организиран във фейсбук групата „Моето Елхово“, като е заявен от гражданин, а не от партия, уточниха от Община Елхово. Първоначалното намерение е било да се състои на главния път I-7 към граничен пункт "Лесово", но с цел безопасност на всички участници не е позволено от Областно пътно управление - Ямбол, информира БТА.

„Състоянието на пътя е ужасно и не говорим просто за дискомфорт по време на пътуване, говорим за опасност за живота на всички хора, които шофират ежедневно по този път. И мисля, че е крайно време пътя да бъде оправен. От години е така и не се предприемат никакви мерки“, каза пред медиите организаторът на протеста Габриела Гечева.

Протестиращите настояват за основен ремонт, а не частични кърпежи. Готови са да продължат, докато исканията им не бъдат чути, посочиха още организаторите и подчертаха, че протестът е изцяло граждански, а не политически.