„Кръсти червей на бившия“ - Един по-различен Свети Валентин

Празникът на влюбените се отбелязва със специална инициатива на зоопарка в Бургас. Всички животински двойки ще получат специални лакомства във формата на сърца, разказва bTV.

Сред най-популярните двойки са каракалите Цезар и Клеопатра, сервалите Лиза и Джаки, капибарите Марта и Адонис, сурикатите Тимон и Пумба, както и капуцините Дани и Чарли.

А посетителите могат символично да кръстят африкански червей, зеленчук или месо на свой бивш партньор, а след това да наблюдават как избраната храна се изяжда от животните.

Кръстниците получават сертификат, а по желание избраното името се изписва на специална дъска.

От ръководството на зоопарка уточняват, че всички събрани средства ще бъдат използвани за издръжка и подобряване на условията за животните.

В празничния ден ще бъде отбелязан и Трифон Зарезан, като посетителите ще имат възможност да се разходят сред природата и да се почерпят с чаша бяло или червено вино.