България ще участва в първата среща на Съвета за мир

Още по темата: Росен Желязков пред шефа на „Райнметал“: Заводът за боеприпаси е стратегически европейски проект 13.02.2026 17:30

България е заявила своята готовност да бъде активен участник в процесите по възстановяването на Газа. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков пред медии в Мюнхен, където участва в годишната конференция по сигурността с още близо 50 държавни и правителствени ръководители.

"Близкият изток е място, където мирният процес е изключително важен за националната сигурност на България", добави премиерът.

Желязков потвърди, че България ще бъде представена на първата среща на Съвета за мир.

"Изграждаме индустриалния и отбранителния капацитет на България в партньорство с водещи световни производители", заяви още премиерът и даде за пример днешната си среща с ръководството на Шварц Групе, с които се обсъжда създаването на гъвкави дейта центрове за нуждите на бизнеса и публичния сектор, както и върху разговора си с главния изпълнителен директорът на „Райнметал“ Армин Папергер за напредъка на стратегическия проект за завод за барут и снаряди.

"Всичко е осигурено, в това число и финансирането, така че в момента се движим по график", изтъкна Желязков.

По отношение на увеличаването на отбранителните капацитети Росен Желязков отбеляза възможностите на страната ни в развойната дейност и потенциала ни в технологичните иновации и използването на изкуствения интелект.

"Светът се нуждае от мир, изграждането на капацитет за въздържане е ключов в европейския контекст", подчерта той.

Посланието на форума в Мюнхен тази година е именно засилването на отбранителния капацитет на Европа в рамките на НАТО и в партньорство с Алианса, както и засилване на сътрудничеството със САЩ.

Желязков акцентира също върху необходимостта да се повиши конкурентоспособността, така че Европа отново да бъде световен двигател в този аспект. Ние трябва да бъдем конкурентоспособни, затова и нашите срещи са подчинени на това да изграждаме икономическия ни потенциал и използването и развитието на новите технологии, посочи още премиерът.