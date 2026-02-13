Частично бедствено положение в Септември заради свлачище

Обявиха частично бедствено положение община Септември заради активирало се свлачище, което е достигнало до двора на една от близките къщи.

Компрометиран е и участък от републикански път, в близост до жп прелеза в населеното място, предаде БНР.

Свлачището е причинено от обилните и продължителни валежи през последния месец. В близост има и друга къща, но тя не е засегната.

Предприети са укрепителни дейности, на място има техника.

Движението на автомобили от жп прелеза до центъра на село Варвара е временно затворено.