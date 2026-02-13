Камион изгоря след тежка катастрофа на Северната скоростна тангента, районът е блокиран (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
България

Северната cкоростна тангента на София е блокирана заради тежък инцидент с тир.

Произшествието е станало около 15:00 ч., след отбивката за Требич, в посока ГКПП „Калотина“.

По последна информация огромен камион се е врязал в мантинелата, подпалил се е и е изгорял. Няма данни към момента за състоянието на шофьора. 

На място има три екипа огнеборци, полиция и екипи на Бърза помощ. 

Причините за инцидента се изясняват.

Пътят е затворен. Образува се задръстване.

От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.

Още от (България)

Най-четени

Мнения