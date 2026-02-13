Заради дискриминация и омраза: МВнР поиска спирането на Луков марш 2026

Министерството на външните работи на Република България се обяви категорично против планираното провеждане на т. нар. "Луков марш" тази година.

От външно министерство призоваха отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

"Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека", посочват от Външно министерство.

"Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма", се казва в позицията на ведомството.