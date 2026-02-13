Виртуален асистент ще помага на гостите на Бургас

Нова дигитална услуга ще помага на българските и чуждестранните туристи да планират и организират лесно своята почивка в Бургас. Тя се нарича „Градски асистент Бургас" и ще помага на гостите на града да открият най-доброто от Бургас – събития, забележителности, заведения, ресторанти и хотели.

Виртуалният асистент предлага персонални идеи и вдъхновение за преживявания в точния момент – от разходки край морето и културни събития до места за отдих и вечерни изживявания – и показва най-удобния начин за придвижване дотам с градски транспорт или велосипеди под наем“, коментираха от екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ – Бургас.

Новата услуга бе представена на 42-то издание на Международната туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“, която се провежда от 12 до 14 февруари.

Голям интерес предизвика и специално изработен гларус, който е част от атрактивната визия на бургаския щанд. Той е дело на Мара Ибришимова и е с модерната визия на сувенирите от бранда „Морски знаци“. Те са ръчно изработени и са част от цялостното туристическо преживяване, което Община Бургас предлага