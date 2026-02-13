Волтова дъга покоси двама работници на покрив

Двама работници пострадаха от волтова дъга в пловдивското село Правище, община Съединение, съобщи пред БТА директорът на Инспекцията по труда в Пловдив Атанас Чернаев.

Инспекцията е започнала проверка по случая. Инцидентът е станал вчера малко преди 12:00 часа. Двамата работници са извършвали дейности по метален покрив и не са спазили отстоянието от близък електропровод. Вследствие на това са ударени от волтова дъга, посочи Чернаев.

На място е пристигнала линейка, двамата са откарани в болница и са без опасност за живота.