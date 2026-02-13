Започва изграждането на последния участък от бул. „Тодор Каблешков" в София

Довършването на последните 80 метра от бул. „Тодор Каблешков“ в София започва. Издаденото от главния архитект разрешение за строеж влезе в сила и Столична община открива строителна площадка и от днес започва работа на терен. Това става възможно след като Административният съд – София-град допусна предварителното изпълнение на заповедта за отчуждаване на частния имот, който възпрепятстваше дострояването на булеварда.

„С изграждането на последния участък завършваме един стратегически проект за южните квартали на София. Довършваме незавършеното, за да отключим движението и да развием града“, каза кметът Васил Терзиев.

„Направление „Обществено строителство“ ще следи стриктно всички елементи от изпълнението на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“, така че строително-монтажните работи да се реализират в съответствие с одобрения проект, нормативните изисквания и заложените срокове. Целта ни е обектът да бъде завършен в пълен обхват, с пълна техническа обезпеченост на инфраструктурата“, заяви зам.-кметът Никола Лютов.

Ще бъдат завършени последните метри от трасето на един от най-важните рингови булеварди – „Тодор Каблешков“, който свързва бул. „Цар Борис III“ и бул. „Черни връх“, както и южните квартали на столицата – „Кръстова вада“ и „Манастирски ливади“, чрез директна пътна връзка.

Довършването на пътната отсечка бе блокирано заради неотчужден частен имот.