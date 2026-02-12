Над 70 на сто от децата до 7 години са с кариес

Правителството отпусна над 7 млн. лв.

Над 70% от децата в предучилищна възраст имат поне един кариес, показват епидемиологичните проучвания в България, цитирани от Министерство на здравеопазването. При подрастващите до 18 г. над 90 на сто имат кариозни зъби. Оказва се, че проблемите при зъбите на децата се задълбочават с нарастване на възрастта. Само 21,31% от 12-годишните са без кариес на постоянните зъби, а при 18-годишните делът на незасегнатите от кариес постоянни зъби спада до 8,31%.

Правителството отпусна над 7 млн. лв. за подобряване на оралното здраве при децата от 0 до 18 години. Парите са заложени в приетата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. Тя е със срок 2026-2030 г.

Основните целеви групи са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти. Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) над 3,5 млрд. души в света страдат от заболявания на устната кухина, като нелекуваният зъбен кариес е най-разпространеното състояние. Над 530 млн. деца по света са засегнати от кариес на временните зъби.