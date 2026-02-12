Красимир Вълчев за училище „Космос”: Не са нанасяни отсъствия на 15-годишното дете, убито край Околчица

Пропуснало 114 от 170 учебни дни

Половината преподаватели в частното училище нямат учителска квалификация

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи какво е установено при направената от МОН проверка на училището „Космос”, в което е било записано 15-годишното дете, станало една от жертвите край Околчица.

"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. То се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целите септември и декември, половината от октомври и ноември, и целият януари детето не е ходило на училище", съобщи Вълчев.

"Констатира се, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование", посочи министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано и обясни, че санкцията при частните училища може да бъде дерегистрация.

Министърът разкри, че за да бъде вписано като частно училище в регистъра, то е показало нужния педагогически състав, след което обаче той е бил подменен – останали са само шестима от първоначалния списък. 50% от заемащите длъжността учител не са учители – нямат учителска квалификация, допълни министърът в оставка.

Красимир Вълчев посочи, че не може да каже дали има и други ученици, които са съпричастни към групата на Ивайло Калушев.

Министърът в оставка беше категоричен, че не е осъществяван контрол от страна на РУО-София област.

Междувременно, Частно училище "Космос" излезе с официална позиция до медиите:

"Във връзка с изнесена информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в ЧСУ „Космос“, намираме за необходимо да изложим следната официална позиция с цел обективно информиране на обществеността и предотвратяване на внушения, основани на непълни или извадени от контекст данни. Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая. ЧСУ „Космос“ оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин", пише в позицията.

По отношение на 15-годишното дете от ЧСУ "Космос" заявяват, че то е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба.

В позицията пише още, че на 15 декември 2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30 януари 2026 г. Отписването е заведено административно на 03 февруари 2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06 февруари 2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите, пишат от училището.

"Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното иучилищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето", посочват още от ЧСУ "Космос".

От училището подчертават, че учебният процес протича нормално, при гарантирана безопасна и подкрепяща образователна среда. Извършваните проверки не възпрепятстват образователната дейност. "ЧСУ „Космос“ ще информира обществеността при наличие на официални и окончателни резултати от проверката", пише още в писмото.