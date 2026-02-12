Инвестиции и отбрана: Росен Желязков разговаря с Мерц и Мелони в Лиеж

Премиерът в оставка Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони и с германския канцлер Фридрих Мерц в Лиеж, съобщиха от Министерския съвет в публикация във фейсбук.

Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари.

Двамата обсъдиха засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между България и Италия, засилване на енергийната сигурност, както и системата за търговия с емисии.

През Мерц Желязков заяви, че България има необходимия потенциал да повиши конкурентоспособността си в автомобилната индустрия. Страната ни има капацитета да се превърне от производител на компоненти в създател на високотехнологични разработки.

Премиерът отбеляза, че България е отворена за инвестиции към високотехнологични производства и услуги със средна и висока добавена стойност, като автомобилната индустрия, електрониката, ИТ и аутсорсинг, благодарение на потенциала в компютърните науки и изкуствения интелект.

Неформалната среща на евролидерите е по покана на Джорджа Мелони, Фридрих Мерц и премиера на Белгия Барт Де Вевер. Форматът предшестваше днешното заседание на Европейския съвет.