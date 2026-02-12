Терзиев за даренията към Калушев: Ако имах съмнения за изнесените твърдения, нямаше да подпомогна каузата му

Кметът на София Васил Терзиев коментира случая „Петрохан“, като подчерта, че познава организацията от три–четири години и е един от нейните дарители.

Той заяви, че винаги е вярвал в идеята, свързана с опазването на българските гори, и ако е имал дори минимални съмнения относно разпространените твърдения, не би направил дарение.

"Познавам ги от три четири години. Аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали - опазване на българската гора. Ако съм имал каквито и да е било съмнения за тези неща, които се изговориха, не бих дарил", каза столичният кмет пред журналисти. И призна, че е ходил в хижа „Петрохан“ дори и със своите деца. Последно е бил там през юли 2025 година.



Терзиев разясни, че дарението, което е направил към НПО-то на Калушев, възлиза на приблизително 70–80 хил. евро. По думите му с тези пари са купени електрически мотори в планината и има доказателства, че парите са отишли по предназначение.

Градоначалникът уточни, че през годините е подпомагал различни инициативи, но не смята, че дарителството трябва да бъде използвано за публичност или лична изгода. По думите му е подкрепял каузи, свързани с лечението на деца и възрастни, както и ремонти на църкви. Той посочи, че името му фигурира и сред дарителите на УМБАЛ „Пирогов“.

"За мен дарителството не е да се подпомогне някой и после да търсиш дивидент. То е нагласа, че зад каузите, които са ти важни, трябва да подкрепяш хората зад тях. Дарявал съм за лечението на деца, възрастни, църкви. Може да видите моите име като дарител на "Пирогов", подчерта Терзиев.

Той заключи, че не може да замести работата на компетентните служби и да навлезе в детайли по случая.



„За мен най-дълбоката травма от последните дни е да виждам всичко, което се изказа. Включително и грозните неща от трибуната на парламента“, коментира кметът.

Васил Терзиев уточни още, че е знаел, че в групата на Иво Калушев се занимават с будизъм и духовни практики, но самият той не упражнява такива.